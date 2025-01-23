Экс-депутат Госдумы приговорён к 24 годам за убийство двух бизнесменов и переводчицы на Кипре

В Санкт-Петербурге суд отправил на 24 года в колонию строгого режима бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко, который признан виновным в убийстве предпринимателя и двух его партнёров на Кипре в 2004 году. Прокурор запрашивал срок в 24,5 года.

«Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил наказание Михаилу Глущенко. Глущенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет. По совокупности — 24 года в ИК строгого режима со штрафом в 300 000 рублей», — сказано в тексте.

Напомним, Глущенко в 2015 году было назначено наказание в виде 17 лет тюрьмы по делу об убийстве депутата ГД Галины Старовойтовой. В 2021 году он просил освободить его по УДО, но суд отказал. В ноябре 2024 года бывшего парламентария признали виновным в тройном убийстве на Кипре. Глущенко расправился с бизнесменом Вячеславом Шевченко, его партнёром Юрием Зориным и переводчицей Викторией Третьяковой в 2004 году. Причиной конфликта стало то, что Шевченко отказался от «услуг» Глущенко, крышевавшего его бизнес.