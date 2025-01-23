Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 января, 10:59

Экс-депутат Госдумы приговорён к 24 годам за убийство двух бизнесменов и переводчицы на Кипре

Суд приговорил к 24 годам экс-депутата Глущенко, убившего трёх человек на Кипре

Михаил Глущенко. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Михаил Глущенко. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге суд отправил на 24 года в колонию строгого режима бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко, который признан виновным в убийстве предпринимателя и двух его партнёров на Кипре в 2004 году. Прокурор запрашивал срок в 24,5 года.

«Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил наказание Михаилу Глущенко. Глущенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет. По совокупности — 24 года в ИК строгого режима со штрафом в 300 000 рублей», — сказано в тексте.

Суд Москвы заочно осудил журналистку Соколовскую на 7,5 года за фейки о ВС РФ
Суд Москвы заочно осудил журналистку Соколовскую на 7,5 года за фейки о ВС РФ

Напомним, Глущенко в 2015 году было назначено наказание в виде 17 лет тюрьмы по делу об убийстве депутата ГД Галины Старовойтовой. В 2021 году он просил освободить его по УДО, но суд отказал. В ноябре 2024 года бывшего парламентария признали виновным в тройном убийстве на Кипре. Глущенко расправился с бизнесменом Вячеславом Шевченко, его партнёром Юрием Зориным и переводчицей Викторией Третьяковой в 2004 году. Причиной конфликта стало то, что Шевченко отказался от «услуг» Глущенко, крышевавшего его бизнес.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar