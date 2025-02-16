Сириец, напавший с ножом на людей в Австрии, имел связи с ИГ*

Гражданин Сирии, который совершил нападение с ножом в Австрии, являлся радикалом и имел связи с террористической организацией «Исламское государство»*. Об этом сообщила глава полиции Филлаха Михаэла Кольвайс.

«В квартире подозреваемого мы нашли однозначные доказательства исламистского и радикального образа мыслей, поэтому сегодня мы говорим об исламистской атаке, связанной с ИГ*. Например, на стене были знамена ИГ*, но оружия и других опасных предметов в квартире мы не нашли», — заявила Кольвайс в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсетях министерства внутренних дел Австрии.

Полиция предполагает, что у подозреваемого не было сообщников, однако продолжает их искать. Ранее сириец не привлекал внимание правоохранительных органов.

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер отметил, что сирийский гражданин мог стать жертвой радикальных идей через соцсети. Он выразил соболезнования семье убитого 14-летнего подростка и пострадавшим, среди которых были четыре австрийца и один турок. Также Карнер призвал к расширению полномочий для австрийских правоохранительных органов, чтобы они могли проводить массовые проверки среди «особых целевых групп», включая беженцев из Сирии и Афганистана.

Напомним, накануне в австрийском городе Филлах 23-летний мигрант неожиданно атаковал прохожих с ножом, в результате чего погиб 14-летний мальчик, а ещё пятеро человек получили ранения. Задержать нападавшего помог другой беженец из Сирии — 42-летний курьер Аллаэддин Альхалаби.