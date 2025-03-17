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17 марта, 18:26

В Красноярском крае раскрыли дело 17-летней давности об убийстве подростка

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Богучанского района Красноярского края, который 17 лет назад насмерть забил подростка. Об этом сообщила официальный представитель регионального СУ СК РФ Юлия Арбузова.

Инцидент произошёл в селе Чунояр. По версии следствия, потерпевший работал у местного предпринимателя, занимавшегося лесозаготовками. Когда работодатель не выплатил ему зарплату, подросток решил обратиться в полицию с заявлением о незаконной рубке леса. В ответ 17-летний сын бизнесмена попытался остановить его, что привело к конфликту. В ходе ссоры юноша нанёс потерпевшему тяжёлые травмы, включая черепно-мозговую, от которых тот скончался, рассказала Арбузова «Ленте.ру».

Подозреваемого удалось задержать только спустя 17 лет. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть»). Мужчина признал свою вину. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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