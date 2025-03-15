Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 09:45

МВД раскрыло группировку, легализовавшую 10 млрд рублей от продажи наркотиков в даркнете

МВД: Возбуждено дело о легализации ₽10 млрд, полученных от торговли наркотиками

МВД РФ возбудило уголовное дело по факту легализации десяти миллиардов рублей, полученных в результате торговли наркотиками в Интернете. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«По факту легализации свыше 10 млрд рублей, приобретённых в результате торговли наркотиками в Интернете, моими коллегами из Следственного департамента МВД возбуждено уголовное дело», — написала представитель ведомства в телеграм-канале.

По данным следствия, с сентября 2018 по апрель 2023 года в нескольких российских регионах злоумышленники бесконтактным путём сбывали синтетические наркотики через магазин в Интернете. Правоохранительные органы задержали семь предполагаемых руководителей и 34 участника преступной группировки. Их обвинили в совершении 53 преступлений. По информации МВД, из незаконного оборота изъято более одной тонны запрещённых веществ, а также более десяти тонн их прекурсоров.

Волк добавила, что злоумышленники стремились сохранить в тайне криминальный характер получения денег и покупку имущества. Для этого они разработали схему, согласно которой полученные деньги легализовывали посредством различных финансовых операций. Все фигуранты уголовного дела также обвиняются в совершении преступления по статье о легализации денежных доходов.

Наркотиком, который нашли у директора РАЭК, оказался мефедрон
Наркотиком, который нашли у директора РАЭК, оказался мефедрон

А ранее Life.ru сообщал, что в Тамбове главу местного филиала «Газпрома» отправили в СИЗО по делу о наркотиках. Руководителя «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова обвинили в незаконном приобретении и хранении запрещённых веществ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / spaxiax

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Ирина Волк
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar