МВД раскрыло группировку, легализовавшую 10 млрд рублей от продажи наркотиков в даркнете

МВД РФ возбудило уголовное дело по факту легализации десяти миллиардов рублей, полученных в результате торговли наркотиками в Интернете. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«По факту легализации свыше 10 млрд рублей, приобретённых в результате торговли наркотиками в Интернете, моими коллегами из Следственного департамента МВД возбуждено уголовное дело», — написала представитель ведомства в телеграм-канале.

По данным следствия, с сентября 2018 по апрель 2023 года в нескольких российских регионах злоумышленники бесконтактным путём сбывали синтетические наркотики через магазин в Интернете. Правоохранительные органы задержали семь предполагаемых руководителей и 34 участника преступной группировки. Их обвинили в совершении 53 преступлений. По информации МВД, из незаконного оборота изъято более одной тонны запрещённых веществ, а также более десяти тонн их прекурсоров.

Волк добавила, что злоумышленники стремились сохранить в тайне криминальный характер получения денег и покупку имущества. Для этого они разработали схему, согласно которой полученные деньги легализовывали посредством различных финансовых операций. Все фигуранты уголовного дела также обвиняются в совершении преступления по статье о легализации денежных доходов.