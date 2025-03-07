Раскрыты подробности побега россиянина, которого нашли спустя 18 лет

Сбежавший из дома 18 лет назад мужчина, будучи ещё подростком, не хотел жить с родителями из-за сложных взаимоотношений. Об этом сообщает 78.ru.

Мужчина, которого задержали полицейские. Фото © 78.ru

По информации издания, мужчину нашли ещё полтора года назад, однако его дело не сняли с федерального розыска. Известно, что ещё до пропажи парень жил с отцом и мачехой, но его родная мать выпивала и не могла содержать сына.

Соседка семейства рассказала, что папа задержанного скончался в 2024 году. По её словам, родители несколько лет искали сына, но тщетно. При этом с виду семья была вполне порядочная. В настоящее время полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.