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7 марта, 11:49

Раскрыты подробности побега россиянина, которого нашли спустя 18 лет

78.ru: Сбежавший 18 лет назад мужчина не хотел жить с родителями из-за конфликта

Сбежавший из дома 18 лет назад мужчина, будучи ещё подростком, не хотел жить с родителями из-за сложных взаимоотношений. Об этом сообщает 78.ru.

Мужчина, которого задержали полицейские. Фото © 78.ru

Мужчина, которого задержали полицейские. Фото © 78.ru

По информации издания, мужчину нашли ещё полтора года назад, однако его дело не сняли с федерального розыска. Известно, что ещё до пропажи парень жил с отцом и мачехой, но его родная мать выпивала и не могла содержать сына.

Соседка семейства рассказала, что папа задержанного скончался в 2024 году. По её словам, родители несколько лет искали сына, но тщетно. При этом с виду семья была вполне порядочная. В настоящее время полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.

В Свердловской области пропала 19-летняя девушка в шапке с ушками
В Свердловской области пропала 19-летняя девушка в шапке с ушками

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который пропал 18 лет назад. Будучи ещё ребёнком, он вышел на прогулку и так и не вернулся домой. Правоохранители обнаружили мужчину в паспортном столе, где он пришёл обновить свои документы.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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