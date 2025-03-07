Раскрыты подробности побега россиянина, которого нашли спустя 18 лет
78.ru: Сбежавший 18 лет назад мужчина не хотел жить с родителями из-за конфликта
Сбежавший из дома 18 лет назад мужчина, будучи ещё подростком, не хотел жить с родителями из-за сложных взаимоотношений. Об этом сообщает 78.ru.
Мужчина, которого задержали полицейские. Фото © 78.ru
По информации издания, мужчину нашли ещё полтора года назад, однако его дело не сняли с федерального розыска. Известно, что ещё до пропажи парень жил с отцом и мачехой, но его родная мать выпивала и не могла содержать сына.
Соседка семейства рассказала, что папа задержанного скончался в 2024 году. По её словам, родители несколько лет искали сына, но тщетно. При этом с виду семья была вполне порядочная. В настоящее время полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.
Напомним, ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который пропал 18 лет назад. Будучи ещё ребёнком, он вышел на прогулку и так и не вернулся домой. Правоохранители обнаружили мужчину в паспортном столе, где он пришёл обновить свои документы.
Life.ru