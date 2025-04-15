Семилетний мальчик из Канска видел тела зарубленных матерью братьев и сестры
Сейчас ребёнок находится у бабушки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dusan Petkovic
Семилетний сын жительницы Канска Красноярского края видел последствия жестокой расправы своей матери над его братьями и сестрой. Об этом рассказали в прокуратуре региона.
«Во время трагедии четвёртый ребёнок — 7-летний мальчик находился в школе. Вернувшись домой, он стал свидетелем последствий жестокой расправы, затем мать отвела его к своим родителям и рассказала о произошедшем», — говорится в сообщении.
Ребёнку оказали психологическую помощь, сейчас он находится у бабушки.
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