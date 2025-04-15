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15 апреля, 02:51

Семилетний мальчик из Канска видел тела зарубленных матерью братьев и сестры

Сейчас ребёнок находится у бабушки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dusan Petkovic

Сейчас ребёнок находится у бабушки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dusan Petkovic

Семилетний сын жительницы Канска Красноярского края видел последствия жестокой расправы своей матери над его братьями и сестрой. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

«Во время трагедии четвёртый ребёнок — 7-летний мальчик находился в школе. Вернувшись домой, он стал свидетелем последствий жестокой расправы, затем мать отвела его к своим родителям и рассказала о произошедшем», — говорится в сообщении.

Ребёнку оказали психологическую помощь, сейчас он находится у бабушки.

Мальчик из Канска, избежавший смерти от топора матери, ранее был избит отцом
Мальчик из Канска, избежавший смерти от топора матери, ранее был избит отцом

Ранее Life.ru писал, что 29-летняя женщина зарубила топором четырёхлетнюю дочь и двоих сыновей. Женщина состояла на учёте у психиатра и посещала баптистскую церковь. Мотивы её действия выясняются.

Никита Никонов
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