Мальчик из Канска, избежавший смерти от топора матери, ранее был избит отцом

Семья из Канска, где мать зарубила четырёхлетнюю дочь и двоих сыновей, стояла на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) с 2024 года. Тогда отец детей избил семилетнего сына — единственного, который выжил, когда мать взялась за топор.

Других случаев жестокого обращения, по данным Mash, в семье не зафиксировали. Сегодня старшие дети пришли в школу, и у учителей к ним не было претензий — они учились хорошо. После уроков один из детей отправился к бабушке и дедушке, а другой вернулся домой — к сестре, грудному брату и матери. Однако после его возвращения Валентина взяла топор и нанесла детям несколько ударов. Все дети, которые были дома, погибли.