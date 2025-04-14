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14 апреля, 14:07

Мальчик из Канска, избежавший смерти от топора матери, ранее был избит отцом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Sadovskaia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Sadovskaia

Семья из Канска, где мать зарубила четырёхлетнюю дочь и двоих сыновей, стояла на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) с 2024 года. Тогда отец детей избил семилетнего сына — единственного, который выжил, когда мать взялась за топор.

Других случаев жестокого обращения, по данным Mash, в семье не зафиксировали. Сегодня старшие дети пришли в школу, и у учителей к ним не было претензий — они учились хорошо. После уроков один из детей отправился к бабушке и дедушке, а другой вернулся домой — к сестре, грудному брату и матери. Однако после его возвращения Валентина взяла топор и нанесла детям несколько ударов. Все дети, которые были дома, погибли.

Многодетная мать-убийца из Канска была на учёте у психиатра и посещала баптистскую церковь
Многодетная мать-убийца из Канска была на учёте у психиатра и посещала баптистскую церковь

О трагедии в Канске Life.ru уже сообщал ранее: 29-летняя женщина зарубила топором четырёхлетнюю дочь и двоих сыновей (первому было восемь лет, второму — семь месяцев). Единственный выживший ребёнок, семилетний мальчик, находился в гостях у бабушки и дедушки.

Марина Фещенко
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