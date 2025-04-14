Многодетная мать-убийца из Канска была на учёте у психиатра и посещала баптистскую церковь

SHOT узнал подробности чудовищного происшествия в Канске (Красноярский край), где мать зарубила топором четырёхлетнюю дочь и двоих сыновей. Оказалось, что 29-летняя Валентина состояла на учёте у психиатра. Её диагноз не раскрывается, поэтому мы не знаем, безопасно ли было оставлять детей под её присмотром.

Отца семейства тоже нельзя назвать благополучным и примерным. У него «в архиве» — административка одного из сыновей. Семья состояла на учёте в ПНД, сейчас выясняется, когда была последняя проверка и был ли надзорный орган в курсе психического состояния многодетной матери. SHOT также выяснил, что женщина посещала баптистскую церковь, но одна или супругом и детьми — неизвестно.