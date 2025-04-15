«Я тебя убью!» Соседи слышали жуткие вопли сестёр во время резни с отцом и не пришли на помощь

Жители дома на Бартеневской улице в Москве, где сегодня 15-летняя девочка убила своего отца, рассказали, что слышали из квартиры жуткие крики ребёнка. Школьница просила о помощи, тем самым серьёзно перепугала детей и взрослых, живущих по соседству. Но на помощь никто не пришёл, сообщает Telegram-канал SHOT.

Соседка рассказала, что слышала из квартиры, где 15-летняя дочь убила своего отца. Видео © SHOT

«Там девушка кричала «Помогите», потом началась возня, что-то там гремело. Потом мужчина сказал «Я тебя сейчас убью» и девушка опять сказала «Помогите», ещё два раза закричала», — рассказывает соседка о криках, которые слышала утром.