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15 апреля, 09:06

«Я тебя убью!» Соседи слышали жуткие вопли сестёр во время резни с отцом и не пришли на помощь

SHOT: Сёстры звали на помощь соседей переду убийством отца, но никто не пришёл

Жители дома на Бартеневской улице в Москве, где сегодня 15-летняя девочка убила своего отца, рассказали, что слышали из квартиры жуткие крики ребёнка. Школьница просила о помощи, тем самым серьёзно перепугала детей и взрослых, живущих по соседству. Но на помощь никто не пришёл, сообщает Telegram-канал SHOT.

Соседка рассказала, что слышала из квартиры, где 15-летняя дочь убила своего отца. Видео © SHOT

«Там девушка кричала «Помогите», потом началась возня, что-то там гремело. Потом мужчина сказал «Я тебя сейчас убью» и девушка опять сказала «Помогите», ещё два раза закричала», — рассказывает соседка о криках, которые слышала утром.

Местные жители также отметили, что иногда из этой квартиры громко звучала музыка. По их словам, семья производила впечатление благополучной.

Кровь и следы борьбы: Появились первые кадры с места убийства москвича 15-летней дочкой
Кровь и следы борьбы: Появились первые кадры с места убийства москвича 15-летней дочкой

Напомним, что в Москве 15-летняя школьница жестоко расправилась со своим отцом во время домашней ссоры. Девочка заступилась за свою 20-летнюю сестру и зарезала обидчика. Мужчина заставлял дочь оформить на себя займ, чтобы закрыть долг. Ребёнка уже задержали, на месте работают правоохранительные органы.

Обложка ©

SHOT

Наталья Афонина
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