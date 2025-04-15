«Я тебя убью!» Соседи слышали жуткие вопли сестёр во время резни с отцом и не пришли на помощь
SHOT: Сёстры звали на помощь соседей переду убийством отца, но никто не пришёл
Жители дома на Бартеневской улице в Москве, где сегодня 15-летняя девочка убила своего отца, рассказали, что слышали из квартиры жуткие крики ребёнка. Школьница просила о помощи, тем самым серьёзно перепугала детей и взрослых, живущих по соседству. Но на помощь никто не пришёл, сообщает Telegram-канал SHOT.
Соседка рассказала, что слышала из квартиры, где 15-летняя дочь убила своего отца. Видео © SHOT
«Там девушка кричала «Помогите», потом началась возня, что-то там гремело. Потом мужчина сказал «Я тебя сейчас убью» и девушка опять сказала «Помогите», ещё два раза закричала», — рассказывает соседка о криках, которые слышала утром.
Местные жители также отметили, что иногда из этой квартиры громко звучала музыка. По их словам, семья производила впечатление благополучной.
Напомним, что в Москве 15-летняя школьница жестоко расправилась со своим отцом во время домашней ссоры. Девочка заступилась за свою 20-летнюю сестру и зарезала обидчика. Мужчина заставлял дочь оформить на себя займ, чтобы закрыть долг. Ребёнка уже задержали, на месте работают правоохранительные органы.