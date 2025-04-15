Кровь и следы борьбы: Появились первые кадры с места убийства москвича 15-летней дочкой

Опубликовано первое фото с места убийства отца 15-летней дочерью в квартире на улице Бартеневской в Москве. По данным SHOT, девочка напала на папу сзади и несколько раз ударила его в шею, когда тот таскал за волосы её старшую сестру.

Место расправы. Фото © SHOT

Раненый Роман упал на пол, но какое-то время ещё был в сознании. Девушки отобрали у отца маленький нож, но мужчина пытался доползти до кухни, чтобы взять другой и снова напасть на дочерей. Возле стола он и умер. По всей квартире семьи остались следы борьбы. Мать девочек сейчас в шоке. В момент убийства женщина была на смене в детской стоматологии.

Место расправы. Фото © Прокуратура Москвы