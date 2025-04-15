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15 апреля, 08:33

Кровь и следы борьбы: Появились первые кадры с места убийства москвича 15-летней дочкой

SHOT опубликовал первое фото с места убийства мужчины 15-летней дочкой в Москве

Опубликовано первое фото с места убийства отца 15-летней дочерью в квартире на улице Бартеневской в Москве. По данным SHOT, девочка напала на папу сзади и несколько раз ударила его в шею, когда тот таскал за волосы её старшую сестру.

Место расправы. Фото © SHOT

Место расправы. Фото © SHOT

Раненый Роман упал на пол, но какое-то время ещё был в сознании. Девушки отобрали у отца маленький нож, но мужчина пытался доползти до кухни, чтобы взять другой и снова напасть на дочерей. Возле стола он и умер. По всей квартире семьи остались следы борьбы. Мать девочек сейчас в шоке. В момент убийства женщина была на смене в детской стоматологии.

Место расправы. Фото © Прокуратура Москвы

Место расправы. Фото © Прокуратура Москвы

Напомним, в Москве 15-летняя дочь зарезала своего отца во время домашней ссоры. По предварительной информации, девочка заступилась за 20-летнюю сестру, которую мужчина заставлял оформить на себя займ, чтобы закрыть свой. Девочка задержана, на месте расправы работу правоохранительных органов координирует Зюзинский межрайонный прокурор Евгения Кречетова.

Убитый младшей дочерью москвич заставлял старшую взять кредит на 1,4 млн
Убитый младшей дочерью москвич заставлял старшую взять кредит на 1,4 млн
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SHOT

Андрей Бражников
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