Кровь и следы борьбы: Появились первые кадры с места убийства москвича 15-летней дочкой
SHOT опубликовал первое фото с места убийства мужчины 15-летней дочкой в Москве
Опубликовано первое фото с места убийства отца 15-летней дочерью в квартире на улице Бартеневской в Москве. По данным SHOT, девочка напала на папу сзади и несколько раз ударила его в шею, когда тот таскал за волосы её старшую сестру.
Место расправы. Фото © SHOT
Раненый Роман упал на пол, но какое-то время ещё был в сознании. Девушки отобрали у отца маленький нож, но мужчина пытался доползти до кухни, чтобы взять другой и снова напасть на дочерей. Возле стола он и умер. По всей квартире семьи остались следы борьбы. Мать девочек сейчас в шоке. В момент убийства женщина была на смене в детской стоматологии.
Место расправы. Фото © Прокуратура Москвы
Напомним, в Москве 15-летняя дочь зарезала своего отца во время домашней ссоры. По предварительной информации, девочка заступилась за 20-летнюю сестру, которую мужчина заставлял оформить на себя займ, чтобы закрыть свой. Девочка задержана, на месте расправы работу правоохранительных органов координирует Зюзинский межрайонный прокурор Евгения Кречетова.