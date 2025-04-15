Убитый 15-летней дочкой москвич разыскивался приставами за долги с 2023 года

Убитый пятнадцатилетней дочерью москвич был в розыске у судебных приставов из-за долга в 32 тысячи рублей, сообщает SHOT . Против 41-летнего Романа в 2023-м году открыли исполнительное производство из-за долгов по одному из старых кредитов. Приставам он должен был 32 тысячи 124 рубля. Ряд банков отказывался выдавать ему новый кредит, именно поэтому он пытался заставить старшую дочь — 20-летнюю Марьяну — оформить новый займ на себя.

Последние три года Роман работал охранником в гаражном кооперативе. Коллеги в разговоре с нами рассказали, что за это время у него не было каких-либо конфликтов, он всегда был спокоен и уравновешен. Сегодня утром он начал орать на старшую дочь из-за того, что та не выключила телевизор и собиралась уйти на пары в колледж. После этого он припомнил ей, что она отказывалась брать в кредит 1,4 миллиона рублей. За сестру заступилась младшая дочь Романа, 15-летняя Алиса, которая дважды ударила отца ножом.