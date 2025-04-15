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15 апреля, 09:27

СК показал видео из кровавой квартиры в Москве, где 15-летняя девочка убила отца

Следственный комитет России опубликовал видео с места трагедии в Москве, где 15-летняя школьница зарезала своего отца. На данный момент в столице устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины, сообщили в ведомстве.

Видео с места трагедии в Москве, где дочь зарезала своего отца. Видео © Telegram / Столичный СК

Известно, что отец успел нанести дочери травму, замахнувшись на ребёнка кухонным ножом. В итоге девочка получила ранение ладони и в ответ нанесла мужчине удар ножом в область шеи. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Следователи уже осмотрели место трагедии и изъяли из квартиры на Бартеневской улице оружие преступление. Сейчас дочерей допрашивают.

«Я тебя убью!» Соседи слышали жуткие вопли сестёр во время резни с отцом и не пришли на помощь
«Я тебя убью!» Соседи слышали жуткие вопли сестёр во время резни с отцом и не пришли на помощь

Напомним, что трагедия с убийством мужчины произошла сегодня, 15 апреля, на юго-западе Москвы. 15-летняя школьница зарезала своего отца во время ссоры, защищая старшую 20-летнюю сестру. Погибший просил девушку взять на себя кредит, чтобы погасить долги. Life.ru уже показал жестокие кадры с места расправы над отцом в московской квартире.

Обложка ©

Telegram / Столичный СК

Наталья Афонина
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