СК показал видео из кровавой квартиры в Москве, где 15-летняя девочка убила отца
Следственный комитет России опубликовал видео с места трагедии в Москве, где 15-летняя школьница зарезала своего отца. На данный момент в столице устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины, сообщили в ведомстве.
Видео с места трагедии в Москве, где дочь зарезала своего отца. Видео © Telegram / Столичный СК
Известно, что отец успел нанести дочери травму, замахнувшись на ребёнка кухонным ножом. В итоге девочка получила ранение ладони и в ответ нанесла мужчине удар ножом в область шеи. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Следователи уже осмотрели место трагедии и изъяли из квартиры на Бартеневской улице оружие преступление. Сейчас дочерей допрашивают.
Напомним, что трагедия с убийством мужчины произошла сегодня, 15 апреля, на юго-западе Москвы. 15-летняя школьница зарезала своего отца во время ссоры, защищая старшую 20-летнюю сестру. Погибший просил девушку взять на себя кредит, чтобы погасить долги. Life.ru уже показал жестокие кадры с места расправы над отцом в московской квартире.
Telegram / Столичный СК