СК показал видео из кровавой квартиры в Москве, где 15-летняя девочка убила отца

Следственный комитет России опубликовал видео с места трагедии в Москве, где 15-летняя школьница зарезала своего отца. На данный момент в столице устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины, сообщили в ведомстве.

Видео с места трагедии в Москве, где дочь зарезала своего отца. Видео © Telegram / Столичный СК

Известно, что отец успел нанести дочери травму, замахнувшись на ребёнка кухонным ножом. В итоге девочка получила ранение ладони и в ответ нанесла мужчине удар ножом в область шеи. От полученных травм пострадавший скончался на месте.