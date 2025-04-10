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10 апреля, 08:51

«‎Раскаиваюсь!» Появилось первое видео с 14-летним школьником, убившим мальчика в Дмитрове

СК предъявил 14-летнему подростку обвинение в убийстве мальчика в Дмитрове

14-летнему подростку из подмосковного города Дмитров предъявлено обвинение в убийстве 10-летнего мальчика. Напомним, что школьник напал на ребёнка и нанёс ему ножевое ранение, от которого малыш скончался в автомобиле скорой помощи. Об этом сообщает СК РФ.

В Дмитрове несовершеннолетнему предъявлено обвинение в убийстве 10-летнего мальчика. Видео © Telegram / Следком

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области 14-летнему подростку предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (п.п. «в, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

На видео подросток признаёт вину в убийстве несовершеннолетнего ребёнка и говорит, что раскаивается в содеянном. На кадрах видно, что парень хромает.

СК опубликовал видео с места убийства 10-летнего мальчика в Дмитрове
СК опубликовал видео с места убийства 10-летнего мальчика в Дмитрове

Ранее Life.ru рассказал, что местные жители, проходившие мимо, нашли ребёнка на детской площадке в крови и без сознания. Прибывшая бригада скорой пыталась спасти пострадавшего, но, к сожалению, безуспешно. По информации прокуратуры, конфликт между 14-летним подростком и погибшим мальчиком произошёл недалеко от общежития. Малолетний убийца попытался инсценировать своё ранение после совершения преступления, однако был задержан.

Обложка ©

Telegram / Следком

Наталья Афонина
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