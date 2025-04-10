«‎Раскаиваюсь!» Появилось первое видео с 14-летним школьником, убившим мальчика в Дмитрове

14-летнему подростку из подмосковного города Дмитров предъявлено обвинение в убийстве 10-летнего мальчика. Напомним, что школьник напал на ребёнка и нанёс ему ножевое ранение, от которого малыш скончался в автомобиле скорой помощи. Об этом сообщает СК РФ.