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9 апреля, 17:14

СК опубликовал видео с места убийства 10-летнего мальчика в Дмитрове

Сотрудники следственного комитета РФ показали первое видео с места убийства 10-летнего мальчика в подмосковном городе Дмитров. Кадры, снятые на месте страшной трагедии, опубликовали в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области.

Кадры с места трагедии. Видео © Telegram / Следком

На видео запечатлена сотрудница ведомства, которая осматривает место происшествия с металлоискателем. На снегу видны следы крови пострадавшего.

Следствие установило, что после расправы над 10-летним ребёнком подозреваемый — 14-летний подросток — пытался ввести правоохранителей в заблуждение, инсценировав нападение на себя. Несмотря на это, ему была своевременно оказана помощь. В ближайшее время школьнику предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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Ранее Life.ru писал, что ребёнка в крови и без сознания на территории детской площадки обнаружили местные жители, проходившие мимо. Прибывшая бригада скорой пыталась спасти пострадавшего, но тщетно. По данным прокуратуры, конфликт 14-летнего подростка и погибшего ребёнка произошёл недалеко общежития. Малолетний убийца попытался разыграть своё ранение после расправы над мальчиком, но был задержан.

Обложка ©

Telegram / Следком

Ольга Сливченко
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