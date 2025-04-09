СК опубликовал видео с места убийства 10-летнего мальчика в Дмитрове
Сотрудники следственного комитета РФ показали первое видео с места убийства 10-летнего мальчика в подмосковном городе Дмитров. Кадры, снятые на месте страшной трагедии, опубликовали в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области.
Кадры с места трагедии. Видео © Telegram / Следком
На видео запечатлена сотрудница ведомства, которая осматривает место происшествия с металлоискателем. На снегу видны следы крови пострадавшего.
Следствие установило, что после расправы над 10-летним ребёнком подозреваемый — 14-летний подросток — пытался ввести правоохранителей в заблуждение, инсценировав нападение на себя. Несмотря на это, ему была своевременно оказана помощь. В ближайшее время школьнику предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее Life.ru писал, что ребёнка в крови и без сознания на территории детской площадки обнаружили местные жители, проходившие мимо. Прибывшая бригада скорой пыталась спасти пострадавшего, но тщетно. По данным прокуратуры, конфликт 14-летнего подростка и погибшего ребёнка произошёл недалеко общежития. Малолетний убийца попытался разыграть своё ранение после расправы над мальчиком, но был задержан.
Telegram / Следком