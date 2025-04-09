14-летний убийца из Дмитрова разыграл своё ранение после расправы над мальчиком и был задержан
14-летний подросток задержан по подозрению в убийстве мальчика в Дмитрове
Предполагаемый убийца десятилетнего мальчика был задержан полицией в подмосковном Дмитрове. Ему всего 14 лет, сообщает ГУ МВД России по Московской области.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудниками полиции на станции Икша подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался 14-летний местный житель», – рассказали в подмосковной полиции.
По данным SHOT, 14-летний подозреваемый отошёл совсем недалеко от места преступления, сам нанёс себе удар в ногу тем же ножом и вызвал себе скорую. Предположительно, так подросток хотел имитировать нападение на него самого. С ним сейчас работают полицейские, выясняют мотивы жуткого преступления.
Ранее Life.ru сообщал, что в Московской области в деревне Ермолино Дмитровского округа в драке был зарезан 10-летний мальчик. Окровавленное тело обнаружили прохожие на детской площадке. Врачи констатировали смерть. По данным СК, убийце всего 14 лет, на него возбуждено уголовное дело.
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