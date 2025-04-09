14-летний подросток оказался убийцей найденного в Дмитрове мальчика

В Московской области 14-летний подросток нанёс ножевое ранение школьнику во время конфликта на улице, от полученных травм пострадавший скончался. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство», причины ссоры устанавливаются. Об этом сообщили в региональном СК.

«9 апреля 2025 года днем у жилого дома, расположенного в посёлке Некрасовский мкр. Трудовая Дмитровского городского округа, 14-летний подросток в ходе конфликта напал на школьника, причинив ему ножевое ранение, от которого ребёнок скончался», — уточнили в ведомстве.

По данным прокуратуры, конфликт произошёл возле общежития, скончавшемуся было всего 10 лет. Как уже писал Life.ru, ребёнка в крови и без сознания нашли на территории детской площадки случайные прохожие, прибывшие медики не смогли его спасти.