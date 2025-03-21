Упавшая с крыши наледь едва не убила восьмилетнюю девочку в Барнауле

Ледяная глыба упала на голову школьницы в Барнауле. Восьмилетняя девочка шла по улице Германа Титова возле дома № 17 вместе со своими одноклассниками, когда с крыши здания сорвался кусок наледи и прилетел прямо на ребёнка. Возбуждено уголовное дело, о чём доложили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

На кадрах с места видно, что дети идут рядом со зданием, когда в один момент сверху падает огромный кусок наледи. Люди поспешили укрыться в проёмах, но восьмилетней девочке повезло меньше всех — глыба упала на неё. Она дошла да взрослых, после чего упала на землю без сознания.

Пострадавшую доставили в больницу, где у неё обнаружили ушибы головы. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Они также пытаются определить, какой из работников управляющей компании несёт ответственность за состояние крыши дома.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении СК.