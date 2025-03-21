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21 марта, 13:04

Упавшая с крыши наледь едва не убила восьмилетнюю девочку в Барнауле

СК возбудил уголовное дело после падения ледяной глыбы на ребёнка в Барнауле

Ледяная глыба упала на голову школьницы в Барнауле. Восьмилетняя девочка шла по улице Германа Титова возле дома № 17 вместе со своими одноклассниками, когда с крыши здания сорвался кусок наледи и прилетел прямо на ребёнка. Возбуждено уголовное дело, о чём доложили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Момент падения ледяной глыбы на прохожих. Видео © VK / Amic.ru | Барнаул | Алтайский край | Новости

На кадрах с места видно, что дети идут рядом со зданием, когда в один момент сверху падает огромный кусок наледи. Люди поспешили укрыться в проёмах, но восьмилетней девочке повезло меньше всех — глыба упала на неё. Она дошла да взрослых, после чего упала на землю без сознания.

Пострадавшую доставили в больницу, где у неё обнаружили ушибы головы. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Они также пытаются определить, какой из работников управляющей компании несёт ответственность за состояние крыши дома.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении СК.

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Ранее похожий страшный инцидент произошёл в Махачкале. Там ледяная глыба сорвалась с крыши дома и упала на мать с ребёнком, которые в этот момент проходили мимо. Женщину увезли в больницу с тяжёлыми травмами головы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

Ольга Сливченко
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