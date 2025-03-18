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17 марта, 22:23

Директор школы в селе Прикамья задохнулась под снегом, когда чистила крышу

Погибшая директор сельской школы в Прикамье. Обложка © VK / Управление образования Лысьва

Погибшая директор сельской школы в Прикамье. Обложка © VK / Управление образования Лысьва

В Пермском крае задохнулась под завалом снега директор сельской средней школы № 16. О трагедии сообщили в управлении образования Лысьвенского городского округа.

«Под завалом снега, сошедшего с крыши дома, трагически погибла руководитель школы Елена Макарова»,указано в сообщении.

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По данным следствия, 56-летняя учительница попала под завал, когда чистила крышу дома в посёлке Кин. Всё случилось 13 марта. По предварительным данным, женщина не смогла выбраться из-под толщи снега и задохнулась. Тело на следующий день нашёл участковый полиции, который пришёл проверить после обращения коллег директора. Сейчас по факту гибели человека проходит проверка.

Ранее Life.ru сообщал, что в Бишкеке 15-летняя школьница умерла после операции по удалению молочной железы в частной клинике. Позже стало известно, что диагноз рак груди оказался ошибочным.

Лия Мурадьян
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