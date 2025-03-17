Врачей обвиняют в смерти 15-летней пациентки. У неё по ошибке удалили молочную железу

15-летняя девочка скончалась после операции по удалению молочной железы в частной медицинской клинике в Бишкеке. Об этом на заседании парламентского комитета сообщила депутат Айсулуу Мамашова.

По информации Мамашовой, врач Фархад В., проведя обследование, диагностировал у девочки «рак молочной железы» и выполнил операцию. Однако позже стало известно, что диагноз оказался ошибочным. Перед смертью врачи из детской онкологии выяснили, что у девочки была совершенно другая форма онкологического заболевания.

Депутат отметила, что в Кыргызстане наблюдается рост случаев некомпетентности врачей в частных клиниках, особенно в отношении лечения детей. Она также упомянула о том, что у врача Фархада В. были зарегистрированы и другие случаи с летальным исходом, призвав к тщательному расследованию данной ситуации.