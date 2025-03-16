Россиянка отсудила 1,5 млн рублей за врачебную ошибку при родах

Молодая мама из Ростовской области выиграла судебное дело на сумму 1,5 миллиона рублей из-за неправильно выполненной эпидуральной анестезии во время родов. Она уже пять лет восстанавливается после этой травмы.

30-летняя Елена рассказала SHOT, что в 2020 году поступила в больницу Батайска. Роды длились 15 часов, и ей сделали укол в спину для облегчения боли. На следующий день после рождения здорового мальчика у Елены начались сильные головные боли, боли в спине и слабость в ногах. Эти мучения продолжались несколько месяцев, а через полтора месяца она полностью потеряла чувствительность в нижней части тела — врачи диагностировали вялый паралич мышц. Елена обратилась к врачу роддома с документами, но он отказался взять на себя ответственность.

Молодая мама отсудила 1,5 млн рублей за неправильную анестезию при родах. Видео © Telegram / SHOT

После этого молодая мама решила привлечь юриста. Судебно-медицинская экспертиза выявила нарушения в оказании медицинской помощи. Было установлено, что эпидуральная анестезия была сделана неправильно, что привело к воспалительным процессам и повреждению спинного мозга.

Спустя пять лет юрист Николай Чернышук смог доказать врачебную ошибку, и по решению суда Елена получит 1,5 миллиона рублей компенсации. В настоящее время она живёт с патологиями, судорогами и слабостью в ногах и продолжает заниматься восстановлением, проходя специальные комплексы упражнений.