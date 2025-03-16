Россиянка отсудила 1,5 млн рублей за врачебную ошибку при родах
SHOT: Молодая мама отсудила 1,5 млн рублей за неправильную анестезию при родах
Молодая мама из Ростовской области выиграла судебное дело на сумму 1,5 миллиона рублей из-за неправильно выполненной эпидуральной анестезии во время родов. Она уже пять лет восстанавливается после этой травмы.
30-летняя Елена рассказала SHOT, что в 2020 году поступила в больницу Батайска. Роды длились 15 часов, и ей сделали укол в спину для облегчения боли. На следующий день после рождения здорового мальчика у Елены начались сильные головные боли, боли в спине и слабость в ногах. Эти мучения продолжались несколько месяцев, а через полтора месяца она полностью потеряла чувствительность в нижней части тела — врачи диагностировали вялый паралич мышц. Елена обратилась к врачу роддома с документами, но он отказался взять на себя ответственность.
Молодая мама отсудила 1,5 млн рублей за неправильную анестезию при родах. Видео © Telegram / SHOT
После этого молодая мама решила привлечь юриста. Судебно-медицинская экспертиза выявила нарушения в оказании медицинской помощи. Было установлено, что эпидуральная анестезия была сделана неправильно, что привело к воспалительным процессам и повреждению спинного мозга.
Спустя пять лет юрист Николай Чернышук смог доказать врачебную ошибку, и по решению суда Елена получит 1,5 миллиона рублей компенсации. В настоящее время она живёт с патологиями, судорогами и слабостью в ногах и продолжает заниматься восстановлением, проходя специальные комплексы упражнений.
Ранее россиян предупредили о риске подхватить страшную заразу от пробников косметики. Если женщина использует помаду или тональный крем, даже не нанося их на лицо, существует риск заражения. Достаточно коснуться губ рукой, на которой остались частицы инфицированного пробника помады, или потереть глаза после тестирования теней.
Telegram / SHOT