В Подмосковье электрическая плита убила двухлетнего мальчика

В подмосковном Щёлково мама не уследила за 2-летним сыном, и на него упала электрическая плита. Мальчик скончался от полученных травм. Инцидент произошёл 7 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

Плита насмерть придавила ребёнка в Щёлкове. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

«7 апреля 2025 года в вечернее время на кухне одной из квартир города Щёлково без признаков жизни обнаружено тело мальчика 2023 года рождения», — уточнили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. Назначена медицинская судебная экспертиза.