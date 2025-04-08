В Подмосковье электрическая плита убила двухлетнего мальчика
СК РФ: В Щёлкове электроплита насмерть придавила мальчика
Плита насмерть придавила ребёнка в Щёлкове. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В подмосковном Щёлково мама не уследила за 2-летним сыном, и на него упала электрическая плита. Мальчик скончался от полученных травм. Инцидент произошёл 7 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.
Плита насмерть придавила ребёнка в Щёлкове. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
«7 апреля 2025 года в вечернее время на кухне одной из квартир города Щёлково без признаков жизни обнаружено тело мальчика 2023 года рождения», — уточнили в ведомстве.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. Назначена медицинская судебная экспертиза.
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