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Регион
1 апреля, 14:38

Жуткое видео: Пьяный россиянин держал на руках умирающего младенца, которого сбил

СК: В Кузбассе пьяный водитель задавил женщину с шестимесячным младенцем

Сотрудник СК на месте ДТП. Обложка © Telegram / Следком Кузбасса

Сотрудник СК на месте ДТП. Обложка © Telegram / Следком Кузбасса

В Кемеровской области следователи разбираются в обстоятельствах аварии с участием женщины и младенца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Мужчина держит младенца, которого сбил на авто в Кемеровской области. Видео © Telegram / Mash Siberia

«1 апреля 2025 года около 14:00 поступило сообщение о том, что на улице Володарского в городе Ленинск-Кузнецке произошло ДТП, в результате которого погибло два человека, в том числе малолетний ребёнок», — указано в сообщении.

По данным следствия, 40-летний водитель: не имевший права управлять автомобилем, в пьяном состоянии ехал по дороге, но в какой-то момент выехал на встречную полосу. В результате он задавил проходившую по обочине 40-летнюю женщину с коляской, внутри находился шестимесячный ребёнок. Жительница Кузбасса и младенец не выжили.

На кадрах с места произошедшего заметно, что после столкновения авто отлетело в забор частного дома и повредилось. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии опьянения. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

Двое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП с автобусами в Пушкине
Двое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП с автобусами в Пушкине

А ранее Life.ru сообщал, что в Новосибирске маршрутка насмерть сбила ребёнка в день рождения его брата. Мать выпила алкоголь в честь девятилетия старшего сына и не успела остановить младшего от трагедии. Тот убежал, споткнулся и попал под колёса газели.

Дарья Нарыкова
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