Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 15:34

Сибирячка отметила день рождения сына алкоголем и потеряла младшего ребёнка под колёсами авто

В Новосибирске маршрутка насмерть сбила ребёнка в день рождения его брата

В Новосибирске маршрутка сбила мальчика в день рождения его брата. За ним не уследила выпившая мать. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Маршрутка сбила ребёнка в Новосибирске. Видео © Telegram / Mash Siberia

Как пишет телеграм-канал, мать выпила в честь девятилетия старшего сына и повела семилетнего мальчика мимо гимназии. Он побежал, женщина окликнула ребёнка, тот споткнулся и угодил под газель. Врачи констатировали смерть. Местные говорят, что женщина состоит на учёте в ПДН и устроила скандал на месте трагедии.

Сбивший толпу в центре Москвы водитель был пьян, среди пострадавших — двое детей
Сбивший толпу в центре Москвы водитель был пьян, среди пострадавших — двое детей

Ранее в Москве случилось страшное ДТП. Возле Щёлковского автовокзала мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте, его сбил Lexus на полной скорости. Пострадавшему удалось выжить, он отделался переломами.

Обложка ©

Mash Siberia

Николай Рюмин
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar