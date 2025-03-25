Сибирячка отметила день рождения сына алкоголем и потеряла младшего ребёнка под колёсами авто
В Новосибирске маршрутка насмерть сбила ребёнка в день рождения его брата
В Новосибирске маршрутка сбила мальчика в день рождения его брата. За ним не уследила выпившая мать. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Маршрутка сбила ребёнка в Новосибирске. Видео © Telegram / Mash Siberia
Как пишет телеграм-канал, мать выпила в честь девятилетия старшего сына и повела семилетнего мальчика мимо гимназии. Он побежал, женщина окликнула ребёнка, тот споткнулся и угодил под газель. Врачи констатировали смерть. Местные говорят, что женщина состоит на учёте в ПДН и устроила скандал на месте трагедии.
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