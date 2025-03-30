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30 марта, 19:01

Двое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП с автобусами в Пушкине

В городе Пушкине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршрутных автобусов. Инцидент, по данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, повлёк за собой травмы у трёх человек, в том числе одиннадцатилетнего ребёнка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются в ходе проводимой проверки.

ДТП с участием двух автобусов в Пушкине. Видео © ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Сегодня около 17.00 в Пушкине, на пересечении Ахматовской и Железнодорожной улиц, произошло столкновение двух пассажирских автобусов», — говорится в сообщении полиции.

ДТП с двумя автобусами в Пушкине. Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

ДТП с двумя автобусами в Пушкине. Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Очевидцы сняли, как дагестанский «гонщик» прокатил полицейского на капоте после ДТП
Очевидцы сняли, как дагестанский «гонщик» прокатил полицейского на капоте после ДТП

Ранее Life.ru сообщал о серьёзном ДТП 28 марта в Москве. Вечером этого дня машина скорой помощи врезалась в автобусную остановку. Пострадали трое медиков и человек, которых находился на остановке. Всех их отвезли в больницы в состоянии средней степени тяжести.

Обложка ©

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Юрий Лысенко
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