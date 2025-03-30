Очевидцы сняли, как дагестанский «гонщик» прокатил полицейского на капоте после ДТП

В Дагестане полицейский проехал несколько километров на капоте автомобиля нарушителя. Как сообщила пресс-служба МВД по республике, инцидент произошёл на участке трассы между Казбековским постом и Хасавюртом. Сотрудник полиции был вынужден удерживаться на капоте, преследуя автомобиль «Лада», разъезжавший без номеров.

Водитель «Лады» протащил сотрудника ДПС на капоте авто. Видео © Telegram / Mash Gor

Оказалось, что после столкновения двух автомобилей в селе Дылым 42-летний водитель «Лады Гранты» покинул место ДТП, не дожидаясь сотрудников ГИБДД. Автомобиль без государственных регистрационных знаков привлёк внимание патрульных на стационарном посту ДПС. Водитель проигнорировал требование об остановке, а после даже висящий на капоте инспектор не заставил его остановиться. Гонщик задержан.

«Мотивы его действий устанавливаются. В отношении доставленного будут приняты соответствующие процессуальные решения», – добавили в управлении.