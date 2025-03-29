«Работаю, мало кушаю»: Неадекват с воображаемым другом угнали машину Росгвардии в Москве

Неадекват угнал автомобиль Росгвардии на улице Велозаводской в Москве, сообщает Mash. Он забрался в салон, когда сотрудник отошёл от служебного автомобиля всего на минуту. Попытка угона и кражи магнитолы завершилась неудачей, задержанный предоставил странные оправдания. По словам 40-летнего мужчины, одноклассник-баламут сподобил его что-то покурить. Кроме того, он признался, что много работает и мало ест, из-за чего у него закружилась голова.

Мужчина угнал машину Росгвардии в Москве. Видео © Telegram / Mash

Нарушителя задержали на ближайшем посту ДПС. Он утверждает, что ничего не помнит, и даже не сидел за рулём служебного авто.