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28 марта, 19:34

В Депздраве раскрыли подробности ДТП со скорой в Москве, где пострадали четверо

Депздрав Москвы: Пострадавшим в ДТП со скорой оказывают помощь в стационарах

Место ДТП на Кировоградской улице в Москве. Обложка © SHOT

Место ДТП на Кировоградской улице в Москве. Обложка © SHOT

Пострадавшие в результате ДТП с автомобилем скорой помощи на Кировоградской улице в Москве доставлены в стационары в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается помощь, сообщили Life.ru в столичном Департаменте здравоохранения.

Там уточнили, что автомобиль двигался со спецсигналами для оказания экстренной медицинской помощи и вынужденно выехал на остановку общественного транспорта. Представители департамента совместно с соответствующими службами будет разбираться во всех обстоятельствах дорожного инцидента.

Число пострадавших при ДТП с машиной скорой в Чертанове возросло до четырёх
Число пострадавших при ДТП с машиной скорой в Чертанове возросло до четырёх

Напомним, авария произошла вечером 28 марта. Пострадали четверо — трое сотрудников скорой помощи и человек на остановке. Их доставили в больницы имени Юдина и Боткинскую.

Артур Лапсаков
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