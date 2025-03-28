В Депздраве раскрыли подробности ДТП со скорой в Москве, где пострадали четверо
Депздрав Москвы: Пострадавшим в ДТП со скорой оказывают помощь в стационарах
Место ДТП на Кировоградской улице в Москве. Обложка © SHOT
Пострадавшие в результате ДТП с автомобилем скорой помощи на Кировоградской улице в Москве доставлены в стационары в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается помощь, сообщили Life.ru в столичном Департаменте здравоохранения.
Там уточнили, что автомобиль двигался со спецсигналами для оказания экстренной медицинской помощи и вынужденно выехал на остановку общественного транспорта. Представители департамента совместно с соответствующими службами будет разбираться во всех обстоятельствах дорожного инцидента.
Напомним, авария произошла вечером 28 марта. Пострадали четверо — трое сотрудников скорой помощи и человек на остановке. Их доставили в больницы имени Юдина и Боткинскую.