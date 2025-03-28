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Регион
28 марта, 18:35

Число пострадавших при ДТП с машиной скорой в Чертанове возросло до четырёх

Число пострадавших в ДТП с участием скорой помощи на Кировоградской улице в Москве возросло до четырёх человек. Как сообщает SHOT, троих пострадавших доставили в клиническую больницу имени Юдина, еще одного — в Боткинскую больницу.

Место ДТП на Кировоградской улице. Видео © SHOT

По предварительной информации, водитель автомобиля скорой помощи пытался избежать столкновения с другим транспортным средством, в результате чего потерял управление и врезался в остановку общественного транспорта. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб, устанавливая все обстоятельства случившегося.

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Ранее Life.ru рассказывал о смертельном ДТП в Челябинске. Трагедия произошла на улице Блюхера — вернувшийся с СВО мужчина за рулём «Фольцвагена» 1990 года рождения не совладал с управлением и врезался в металлическую электроопору.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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