Число пострадавших при ДТП с машиной скорой в Чертанове возросло до четырёх

Число пострадавших в ДТП с участием скорой помощи на Кировоградской улице в Москве возросло до четырёх человек. Как сообщает SHOT, троих пострадавших доставили в клиническую больницу имени Юдина, еще одного — в Боткинскую больницу.

Место ДТП на Кировоградской улице. Видео © SHOT

По предварительной информации, водитель автомобиля скорой помощи пытался избежать столкновения с другим транспортным средством, в результате чего потерял управление и врезался в остановку общественного транспорта. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб, устанавливая все обстоятельства случившегося.