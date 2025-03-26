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Регион
26 марта, 18:47

Недавно вернулся домой: Участник СВО разбился насмерть в страшном ДТП на Урале

URA.ru: Погибший в страшной аварии в Челябинске на днях вернулся с СВО

В среду, 26 марта, в Челябинске на улице Блюхера произошло смертельное ДТП. Водитель «Фольксвагена» 1990 года рождения не справился с управлением и наехал на металлическую электроопору. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Последствия смертельного ДТП в Челябинске. Видео © URA.ru

Водитель автомобиля скончался на месте. Пассажир 1989 года рождения получил травмы и был доставлен в больницу.

По данным URA.ru, в аварии погиб боец специальной военной операции (СВО), который недавно вернулся домой. Пассажир, находившийся в машине в момент ДТП, отделался сломанной рукой. Водитель иномарки проехал на красный сигнал светофора и чуть не сбил пешехода. Автомобиль врезался в столб на скорости около ста километров в час.

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Обложка ©

Предоставлено URA.ru пресс-службой Госавтоинспекции Челябинска

Алена Пенчугина
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