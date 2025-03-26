Недавно вернулся домой: Участник СВО разбился насмерть в страшном ДТП на Урале
URA.ru: Погибший в страшной аварии в Челябинске на днях вернулся с СВО
В среду, 26 марта, в Челябинске на улице Блюхера произошло смертельное ДТП. Водитель «Фольксвагена» 1990 года рождения не справился с управлением и наехал на металлическую электроопору. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
Последствия смертельного ДТП в Челябинске. Видео © URA.ru
Водитель автомобиля скончался на месте. Пассажир 1989 года рождения получил травмы и был доставлен в больницу.
По данным URA.ru, в аварии погиб боец специальной военной операции (СВО), который недавно вернулся домой. Пассажир, находившийся в машине в момент ДТП, отделался сломанной рукой. Водитель иномарки проехал на красный сигнал светофора и чуть не сбил пешехода. Автомобиль врезался в столб на скорости около ста километров в час.
Ранее в Новосибирске маршрутка насмерть сбила ребёнка в день рождения его брата. За ним не уследила выпившая мать. Врачи констатировали смерть мальчика. Местные жители рассказали, что женщина состоит на учёте в ПДН и устроила скандал на месте трагедии.
Предоставлено URA.ru пресс-службой Госавтоинспекции Челябинска