Двухлетний малыш оказался за рулём машины и насмерть задавил двух школьников в Таиланде
Thaiger: В Таиланде двухлетний ребёнок за рулём авто насмерть сбил школьников
Двухлетний малыш оказался за рулем машины и насмерть задавил двух школьников в Таиланде. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В Таиланде из-за беспечности матери двухлетний ребёнок оказался за рулём внедорожника, насмерть задавившего двух школьников. Об этом сообщило местное издание The Thaiger.
Смертельное ДТП произошло 22 марта в провинции Бурирам. Автомобиль неожиданно выехал на встречную полосу, столкнувшись с мотоциклом, на котором ехали два брата — 13-летний Наруэмон и девятилетний Пуньяпхат. Оба ребёнка скончались, несмотря на усилия врачей.
В ходе выяснения обстоятельств происшествия обнаружилось, что во внедорожнике находились 43-летняя Пирун Прасертди и двое её детей — одному было 12, а другому два года. Последний в момент аварии находился на руках женщины, когда она отвлекалась на разговор со старшим сыном. В этот момент младший схватился за руль и развернул его, что и привело к столкновению с мотоциклом.
Сама Прасертди утверждает, что младший сын был в детском кресле рядом с ней, а старший — на заднем сиденье. Запись видеорегистратора получить не удалось, так как женщина извлекла из него карту памяти перед поездкой. Она пообещала заплатить бабушке погибших любую сумму. Пожилая женщина воспитывала мальчиков в одиночку. Власти заявили, что она получит не менее трех миллионов батов (7,4 миллиона рублей).
А ранее Life.ru сообщал, как в районе села Укромное в Крыму столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Как сообщалось, погибли шесть человек, которые находились в салоне. По словам водителя общественного транспорта, его ослепило солнце и он не заметил стоявший на обочине грузовик. Мужчина в момент аварии был трезв.