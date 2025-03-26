Двухлетний малыш оказался за рулём машины и насмерть задавил двух школьников в Таиланде

В Таиланде из-за беспечности матери двухлетний ребёнок оказался за рулём внедорожника, насмерть задавившего двух школьников. Об этом сообщило местное издание The Thaiger.

Смертельное ДТП произошло 22 марта в провинции Бурирам. Автомобиль неожиданно выехал на встречную полосу, столкнувшись с мотоциклом, на котором ехали два брата — 13-летний Наруэмон и девятилетний Пуньяпхат. Оба ребёнка скончались, несмотря на усилия врачей.

В ходе выяснения обстоятельств происшествия обнаружилось, что во внедорожнике находились 43-летняя Пирун Прасертди и двое её детей — одному было 12, а другому два года. Последний в момент аварии находился на руках женщины, когда она отвлекалась на разговор со старшим сыном. В этот момент младший схватился за руль и развернул его, что и привело к столкновению с мотоциклом.