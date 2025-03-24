Выросло число жертв страшного ДТП с автобусом в районе аэропорта Симферополя
Минздрав: Число погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму увеличилось до 6
Место ДТП. Фото © Прокуратура Крыма
Жуткое ДТП с автобусом и грузовиком возле аэропорта Симферополя в Крыму выросло до шести, пострадавших 13. Данные о жертвах аварии уточнили в Минздраве региона.
Место ДТП. Видео © Прокуратура Крыма
«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 19 человек, из них шесть человек погибли. Среди пострадавших имеется одна несовершеннолетняя», — рассказали в ведомстве и уточнили, что пострадавших везут в больницы для оказания необходимой помощи.
Как уже писал Life.ru, рейсовый автобус маршрутом «Саки — Симферополь» и большегруз столкнулись в районе села Укромное в Крыму. Всего в автобусе ехали 32 человека. Изначально сообщалось о пяти погибших.