Выросло число жертв страшного ДТП с автобусом в районе аэропорта Симферополя

Жуткое ДТП с автобусом и грузовиком возле аэропорта Симферополя в Крыму выросло до шести, пострадавших 13. Данные о жертвах аварии уточнили в Минздраве региона.

Место ДТП. Видео © Прокуратура Крыма

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 19 человек, из них шесть человек погибли. Среди пострадавших имеется одна несовершеннолетняя», — рассказали в ведомстве и уточнили, что пострадавших везут в больницы для оказания необходимой помощи.