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24 марта, 06:53

Выросло число жертв страшного ДТП с автобусом в районе аэропорта Симферополя

Минздрав: Число погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму увеличилось до 6

Место ДТП. Фото © Прокуратура Крыма

Место ДТП. Фото © Прокуратура Крыма

Жуткое ДТП с автобусом и грузовиком возле аэропорта Симферополя в Крыму выросло до шести, пострадавших 13. Данные о жертвах аварии уточнили в Минздраве региона.

Место ДТП. Видео © Прокуратура Крыма

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 19 человек, из них шесть человек погибли. Среди пострадавших имеется одна несовершеннолетняя», — рассказали в ведомстве и уточнили, что пострадавших везут в больницы для оказания необходимой помощи.

Как уже писал Life.ru, рейсовый автобус маршрутом «Саки — Симферополь» и большегруз столкнулись в районе села Укромное в Крыму. Всего в автобусе ехали 32 человека. Изначально сообщалось о пяти погибших.

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Андрей Бражников
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