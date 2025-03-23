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Регион
22 марта, 21:13

Число пострадавших в массовом ДТП в Туле выросло до 10 человек

Последствия массового ДТП в Туле. Обложка © Пресс-служба МЧС

Последствия массового ДТП в Туле. Обложка © Пресс-служба МЧС

Число пострадавших в ДТП с участием четырёх автомобилей на 199-м километре автодороги М-2 «Крым» увеличилось до 10 человек. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тульской области.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Сотрудники ГИБДД на данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Напомним, вечером 22 марта на трассе М-2 столкнулись четыре легковых автомобиля. Среди пострадавших — четверо детей в возрасте 3, 6, 12 и 13 лет. К сожалению, одна женщина погибла.

Артём Гапоненко
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