Число пострадавших в массовом ДТП в Туле выросло до 10 человек

Число пострадавших в ДТП с участием четырёх автомобилей на 199-м километре автодороги М-2 «Крым» увеличилось до 10 человек. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тульской области.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Сотрудники ГИБДД на данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.