Число пострадавших в массовом ДТП в Туле выросло до 10 человек
Последствия массового ДТП в Туле. Обложка © Пресс-служба МЧС
Число пострадавших в ДТП с участием четырёх автомобилей на 199-м километре автодороги М-2 «Крым» увеличилось до 10 человек. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тульской области.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Сотрудники ГИБДД на данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, вечером 22 марта на трассе М-2 столкнулись четыре легковых автомобиля. Среди пострадавших — четверо детей в возрасте 3, 6, 12 и 13 лет. К сожалению, одна женщина погибла.