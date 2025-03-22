Пятеро взрослых и четверо детей пострадали при столкновении четырёх автомобилей в Туле

В Туле произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали дети. На 199 километре трассы М-2 столкнулись четыре легковых автомобиля. Спасатели МЧС России оперативно прибыли на место, деблокировали зажатого водителя и передали его врачам.

По данным МЧС, всего в аварии пострадали девять человек, включая четырёх детей в возрасте 3, 6, 12 и 13 лет. К сожалению, одна женщина погибла. Все пострадавшие были госпитализированы.