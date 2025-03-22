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22 марта, 19:35

Пятеро взрослых и четверо детей пострадали при столкновении четырёх автомобилей в Туле

Один человек погиб и девять пострадали в массовом ДТП в Туле

Последствия массового ДТП в Туле. Обложка © Telegram / Пресс-служба МЧС

Последствия массового ДТП в Туле. Обложка © Telegram / Пресс-служба МЧС

В Туле произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали дети. На 199 километре трассы М-2 столкнулись четыре легковых автомобиля. Спасатели МЧС России оперативно прибыли на место, деблокировали зажатого водителя и передали его врачам.

По данным МЧС, всего в аварии пострадали девять человек, включая четырёх детей в возрасте 3, 6, 12 и 13 лет. К сожалению, одна женщина погибла. Все пострадавшие были госпитализированы.

Последствия массового ДТП в Туле. Обложка © Telegram / Пресс-служба МЧС

Последствия массового ДТП в Туле. Обложка © Telegram / Пресс-служба МЧС

В Туле сотрудники МЧС спасли кота, просидевшего на дереве три дня
В Туле сотрудники МЧС спасли кота, просидевшего на дереве три дня

Ранее Life.ru сообщал, что в Таиланде на опасном участке прибрежной трассы, соединяющей районы Патонг и Камала, произошло резонансное ДТП с участием туристов из России. По предварительным данным, автобус, перевозивший граждан РФ, внезапно потерял управление и перевернулся. Пострадали четверо наших соотечественников.

Артём Гапоненко
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