Четверо россиян пострадали в ДТП по пути из аэропорта в отель на Пхукете
Четверо россиян получили лёгкие травмы в результате аварии с автобусов на острове Пхукет. Всех людей госпитализировали в больницы, но уже выписали, их жизни ничего не угрожает. Об этом ТАСС рассказал генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов.
«По информации таиландских правоохранительных органов, в автобусе находилось 35 российских туристов, четверо с лёгкими травмами были доставлены в госпиталь для обследования», — сказал он.
Сотрудники туристических агентств, работающие на курортном острове сообщили, что ДТП произошло во время перевозки туристов из аэропорта в гостиницу. Некоторым пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия. Местные правоохранительные органы начали расследование причин аварии.
Напомним, что авария случилась сегодня, 22 марта, на Пхукете. Автобус с нашими соотечественниками перевернулся на участке прибрежной дороги между районами Патонг и Камала. Транспорт был организован туроператором Anex. Life.ru опубликовал видео с места ДТП.
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