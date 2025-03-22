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22 марта, 14:22

Вылезали через окна: На видео сняли жёсткое «сальто» автобуса с россиянами в Таиланде

На видео попал момент ДТП с автобусом с российскими туристами в Таиланде

Видеорегистраторы как минимум двух автомобилей зафиксировали момент, когда автобус с российскими туристами перевернулся на трассе в тайском Пхукете. Новостной ресурс Phuket Info Center в 18:35 по местному времени показал видео очевидцев: водители сняли момент ДТП с двух сторон с попутной и встречной.

Момент аварии с двух сторон. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Phuket Info Center

После «сальто» на дороге многие в панике пытались разбить окна, чтобы вылезть из транспорта. Судя по колоритным выражениям выбравшихся из автобуса пассажиров, в ней ехали граждане РФ. По предварительной информации, у транспортного средства отказали тормоза, однако кадры с видеорегистратора не подтвердили эту версию.

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Напомним, что автобус с российскими туристами попал в аварию на острове Пхукет в Таиланде. ДТП произошло 22 марта на участке прибрежной дороги между районами Патонг и Камала.

Обложка ©

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Phuket Info Center

Ольга Сливченко
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