В Крыму рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, 5 человек погибли и 15 пострадали

На трассе в Крыму произошла жуткая авария с участием рейсового автобуса и грузовика, в результате ДТП погибли пять человек, ещё 15 пассажиров получили различные травмы. Трагедия случилась на трассе Симферополь — Евпатория в районе села Укромное, уточнили в МВД Республики.

В Крыму рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Видео © Телеграм / ЧП / КРЫМ

«Предварительно, 5 погибших, количество пострадавших уточняется», — рассказали в управлении.

Всего в автобусе ехали 32 человека. Транспорт ехал по маршруту «Симферополь — Саки». Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, а также врачи. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту смертельного ДТП.