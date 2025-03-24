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Регион
24 марта, 05:55

В Крыму рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, 5 человек погибли и 15 пострадали

Пять человек погибли и 15 пострадали при столкновении автобуса с фурой в Крыму

На трассе в Крыму произошла жуткая авария с участием рейсового автобуса и грузовика, в результате ДТП погибли пять человек, ещё 15 пассажиров получили различные травмы. Трагедия случилась на трассе Симферополь — Евпатория в районе села Укромное, уточнили в МВД Республики.

В Крыму рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Видео © Телеграм / ЧП / КРЫМ

«Предварительно, 5 погибших, количество пострадавших уточняется», — рассказали в управлении.

Всего в автобусе ехали 32 человека. Транспорт ехал по маршруту «Симферополь — Саки». Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, а также врачи. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту смертельного ДТП.

Число пострадавших в массовом ДТП в Туле выросло до 10 человек
Число пострадавших в массовом ДТП в Туле выросло до 10 человек

Ранее Life.ru рассказал об аварии, которая случилась на Пхукете в Таиланде. Там автобус с российскими туристами перевернулся прямо на дороге, 4 человека получили лёгкие травмы. На место выехали медиицнские работники и госпитализировали всех пассажиров в больницы. Сейчас туристов уже выписали, их жизни ничего не угрожает.

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Телеграм / ЧП / КРЫМ

Наталья Афонина
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