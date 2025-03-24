Водитель автобуса назвал причину страшной аварии с 6 погибшими и 19 пострадавшими в Крыму

Водитель рейсового автобуса, который столкнулся с грузовиком на трассе Евпатория — Симферополь в Крыму, был трезв в момент аварии. Он рассказал, что врезался в стоявший на обочине большегруз, поскольку его ослепило солнце, следует из данных регионального МВД. Сотрудники Госавтоинспекции освидетельствовали алкотестертом виновника ДТП на месте происшествия.