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24 марта, 08:09

Водитель автобуса назвал причину страшной аварии с 6 погибшими и 19 пострадавшими в Крыму

Водитель попавшего в ДТП в Крыму автобуса был трезв, он назвал причину аварии

Водитель рейсового автобуса, который столкнулся с грузовиком на трассе Евпатория — Симферополь в Крыму, был трезв в момент аварии. Он рассказал, что врезался в стоявший на обочине большегруз, поскольку его ослепило солнце, следует из данных регионального МВД. Сотрудники Госавтоинспекции освидетельствовали алкотестертом виновника ДТП на месте происшествия.

Освидетельствование водителя на месте ДТП в Крыму. Видео © Телеграм / МВД по Республике Крым

«Меня ослепило солнце, и я не заметил прицеп, произошло ДТП», — рассказывает водитель на видеозаписи МВД с места аварии.

Как уже писал Life.ru, рейсовый автобус маршрутом «Саки — Симферополь» и большегруз столкнулись в районе села Укромное в Крыму. Авария унесла жизни шести человек, находившиеся в автобусе. Ещё 19 человек получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.

Число пострадавших в массовом ДТП в Туле выросло до 10 человек
Число пострадавших в массовом ДТП в Туле выросло до 10 человек
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Телеграм / МВД по Республике Крым

Андрей Бражников
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