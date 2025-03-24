Водитель автобуса назвал причину страшной аварии с 6 погибшими и 19 пострадавшими в Крыму
Водитель попавшего в ДТП в Крыму автобуса был трезв, он назвал причину аварии
Водитель рейсового автобуса, который столкнулся с грузовиком на трассе Евпатория — Симферополь в Крыму, был трезв в момент аварии. Он рассказал, что врезался в стоявший на обочине большегруз, поскольку его ослепило солнце, следует из данных регионального МВД. Сотрудники Госавтоинспекции освидетельствовали алкотестертом виновника ДТП на месте происшествия.
Освидетельствование водителя на месте ДТП в Крыму. Видео © Телеграм / МВД по Республике Крым
«Меня ослепило солнце, и я не заметил прицеп, произошло ДТП», — рассказывает водитель на видеозаписи МВД с места аварии.
Как уже писал Life.ru, рейсовый автобус маршрутом «Саки — Симферополь» и большегруз столкнулись в районе села Укромное в Крыму. Авария унесла жизни шести человек, находившиеся в автобусе. Ещё 19 человек получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.
Телеграм / МВД по Республике Крым