Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 11:49

Человек в титановой маске: Врачи в Мытищах заново собрали лицо мужчине после ДТП с самокатом

Mash: Самокатчику из Подмосковья установили титановую маску на лицо после ДТП

В самокатном сезоне 2025 года зарегистрирован первый случай серьёзного ДТП с участием электросамокатов. 56-летний мужчина получил тяжелейшие травмы лица в результате столкновения с другим любителем двухколёсного транспорта. Для спасения его жизни врачам потребовалось провести сложную реконструктивную операцию, в ходе которой пациенту был установлен титановый каркас на лицо.

Снимок челюсти пациента. Фото © Telegram / Mash

Снимок челюсти пациента. Фото © Telegram / Mash

Как сообщает Mash, в больницу подмосковных Мытищ пострадавший поступил в крайне тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой, множественными переломами лицевых костей, повреждениями глазных орбит и нёба. После недели в реанимации была проведена пятичасовая операция.

Поскольку кости лица были сильно повреждены, медикам пришлось использовать титановые пластины. Ими укрепили лоб, скулы, глазницы и нёбо. Мужчину буквально собрали заново. Хорошая новость в том, что к нему вернулись речь и способность выражать эмоции. Сейчас он лечится дома, но впереди еще долгий путь к полному восстановлению.

Самокатчики больше не смогут просить пешеходов пропустить их на дороге
Самокатчики больше не смогут просить пешеходов пропустить их на дороге

Ранее сообщалось, что в Новосибирске врачи НИИТО им. Я.Л. Цивьяна успешно прооперировали 21-летнего пациента, страдавшего от редкого синдрома Протея. Это заболевание вызывало тяжелые деформации тела, лишая молодого человека возможности нормально двигаться. Каждое движение ему давалось через боль.

Обложка ©

freepik

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Здоровье
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar