Человек в титановой маске: Врачи в Мытищах заново собрали лицо мужчине после ДТП с самокатом

В самокатном сезоне 2025 года зарегистрирован первый случай серьёзного ДТП с участием электросамокатов. 56-летний мужчина получил тяжелейшие травмы лица в результате столкновения с другим любителем двухколёсного транспорта. Для спасения его жизни врачам потребовалось провести сложную реконструктивную операцию, в ходе которой пациенту был установлен титановый каркас на лицо.

Снимок челюсти пациента. Фото © Telegram / Mash

Как сообщает Mash, в больницу подмосковных Мытищ пострадавший поступил в крайне тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой, множественными переломами лицевых костей, повреждениями глазных орбит и нёба. После недели в реанимации была проведена пятичасовая операция.

Поскольку кости лица были сильно повреждены, медикам пришлось использовать титановые пластины. Ими укрепили лоб, скулы, глазницы и нёбо. Мужчину буквально собрали заново. Хорошая новость в том, что к нему вернулись речь и способность выражать эмоции. Сейчас он лечится дома, но впереди еще долгий путь к полному восстановлению.