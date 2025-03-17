«‎Человек-слон»: Жуткие уродства превратили в ад жизнь русского парня, но его спасли врачи

В Новосибирске врачи спасли 21-летнего пациента с редким заболеванием — синдромом Протея, вызывавшем чудовищные деформации тела. О проведённой операции рассказали в НИИТО им. Я.Л. Цивьяна. У Андрея Кочерыгина с детства деформировалось тело, он чувствовал жуткие боли и фактически перестал двигаться.

В России спасли пациента, который страдал синдромом Протея. Обложка © ННИИТО имени Цивьяна

Впервые врачи заметили симптомы недуга у мальчика, когда ему было всего 9 месяцев. Но тогда Андрею не сразу смогли поставить точный диагноз, потому направляли его на лечебную физкультуру и массаж. Со временем на правой ноге начали образовываться патологические костные наросты — от стопы до бедра. Молодой человек стал испытывать сильные боли, а также стесняться своей внешности. Кроме того, у «‎человека-слона» были проблемы с выбором одежды, а обувь ему шили на заказ.

«Во время операции врачи удалили объёмные костные наросты и сформировали стопу, близкую к анатомически правильной форме. Вероятно, следующий этап хирургического лечения будет направлен на восстановление подвижности и правильной формы первого пальца стопы. Также рассматривается возможность эндопротезирования суставов с использованием стандартных или индивидуальных имплантатов», — рассказали в НИИТО.

Там добавили, что подобная болезнь возникает лишь у одного человека на миллион, при этом раньше недуг не поддавался лечению и человек утрачивал даже свои основные функции. Медики считают генетику основной причиной заболевания. Сейчас Андрей старается вернуться к полноценной жизни, он учится на инженера и увлекается картингом.