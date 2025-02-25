Московские врачи вылечили пациентку с необычной патологией, из-за которой она постоянно падала в обморок

Специалисты московской городской клинической больницы №52 провели уникальную операцию. Медики спасли 46-летнюю пациентку от регулярных обмороков, задействовав инновационную тактику диагностики и лечения, стало известно Life.ru.

На протяжении большей части жизни женщина страдала от частых потерь сознания. Первый обморок случился у неё ещё в 14 лет, а затем приступы повторялись несколько раз в год. Их мог спровоцировать стресс и даже душное помещение. Кардиологи поликлиники по месту жительства никаких патологий у пациентки не выявили. А вот врач-аритмолог ГКБ №52 нашёл корень проблемы.

«Наш врач проанализировал результаты сделанного ранее холтеровского мониторирования ЭКГ и предположил, что у пациентки вазовагальные обмороки — кратковременная утрата сознания, обусловленная рефлекторным расширением сосудов или замедлением сердечного ритма в результате повышения возбудимости вегетативной нервной системы», — пояснили в больнице.

Специальный тилт-тест лишь подтвердил диагноз: в ходе исследования из-за скачка артериального давления и изменения положения тела в пространстве пациентка упала в обморок. В результате женщине провели хирургическое лечение — кардионейроаблацию. После трёхдневного восстановления её выписали.

«Спустя три месяца она вновь обратилась на консультацию к врачу-аритмологу для контроля эффективности процедуры — обмороки не повторялись. При повторном тилт-тесте спровоцировать потерю сознания или паузы в работе сердца также не удалось», — дополнили в больнице.