Пьяный сын алтайского магната устроил смертельные гонки в Новосибирске

В Новосибирске 19-летний сын алтайского бизнесмена стал виновником смертельного ДТП. Инцидент произошёл вечером 26 марта на перекрестке улиц Гоголя и Красный проспект. В момент происшествия юноша был пьян, сообщает kp.ru.

Момент ДТП. Видео © Telegram / mvd_54

Согласно данным ГАИ, молодой человек за рулём BMW X6 превысил скорость и проехал на красный свет, врезавшись в Hyundai. В результате удара водитель и пассажир второго автомобиля погибли на месте. Полиция задержала виновника аварии, который, по предварительной информации, был пьян. В его водительской истории числится более 60 штрафов. Против него возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем смерть нескольких человек.

Задержанный Никита Заставнюк является учредителем нескольких компаний под брендом «Геркулес», которые были основаны его отцом, недавно скончавшимся Сергеем Заставнюком. Компания является одним из ведущих производителей круп в регионе с выручкой более 3 миллиардов рублей.