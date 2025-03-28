Скорая помощь влетела в остановку в Москве, пострадали три человека

Скорая помощь врезалась в остановку на Кировоградской улице в Чертаново Центральном, сообщает SHOT. В результате инцидента три человека получили травмы.

ДТП со скорой в Москве. Фото © SHOT

По предварительной информации, водитель не смог справиться с управлением и врезался в остановку. В настоящее время на месте происшествия работают шесть бригад скорой помощи, помимо машины, попавшей в аварию.