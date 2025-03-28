Скорая помощь влетела в остановку в Москве, пострадали три человека
Скорая помощь врезалась в остановку на Кировоградской улице в Чертаново Центральном, сообщает SHOT. В результате инцидента три человека получили травмы.
ДТП со скорой в Москве. Фото © SHOT
По предварительной информации, водитель не смог справиться с управлением и врезался в остановку. В настоящее время на месте происшествия работают шесть бригад скорой помощи, помимо машины, попавшей в аварию.
Ранее в Новосибирске маршрутка насмерть сбила ребёнка в день рождения его брата. Пьяная мать не досмотрела за своим ребёнком. По информации местных жителей, женщина состоит на учёте в службе по делам несовершеннолетних.
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