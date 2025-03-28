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Регион
28 марта, 17:17

Скорая помощь влетела в остановку в Москве, пострадали три человека

Скорая помощь врезалась в остановку на Кировоградской улице в Чертаново Центральном, сообщает SHOT. В результате инцидента три человека получили травмы.

ДТП со скорой в Москве. Фото © SHOT

ДТП со скорой в Москве. Фото © SHOT

По предварительной информации, водитель не смог справиться с управлением и врезался в остановку. В настоящее время на месте происшествия работают шесть бригад скорой помощи, помимо машины, попавшей в аварию.

Пьяный сын алтайского магната устроил смертельные гонки в Новосибирске
Пьяный сын алтайского магната устроил смертельные гонки в Новосибирске

Ранее в Новосибирске маршрутка насмерть сбила ребёнка в день рождения его брата. Пьяная мать не досмотрела за своим ребёнком. По информации местных жителей, женщина состоит на учёте в службе по делам несовершеннолетних.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

Александра Мышляева
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