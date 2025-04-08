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8 апреля, 08:52

Толстый пуховик спас школьницу, которую ударил ножом одноклассник в Новом Уренгое

Ударившего ножом одноклассницу в Новом Уренгое мальчика отправили в психиатрию

Обложка © СУ СК РФ по ЯНАО

Обложка © СУ СК РФ по ЯНАО

Школьника из Нового Уренгоя (ЯНАО), который с ножом напал на одноклассницу и охранника, отправили в детскую психиатрическую больницу. Об этом пишет SHOT. По данным телеграм-канала, 12-летний мальчик стоит на учёте психиатра год и нападает не первый раз.

Так, в мае учащийся ударил одноклассницу, с которой у него возник конфликт. После этого его поставили на психиатрический учёт. В январе школьник проходил стационарное лечение.

Очевидцы рассказали, что накануне мальчик напал на одноклассницу с ножом, так как она провоцировала и травила его, а перед непосредственно ударом не выпускала из класса. В результате нападения девочка не пострадала — складной нож не смог пробить толстый пуховик. Задержал подростка охранник, при этому мужчина получил порез на шее. Госпитализация ему не потребовалась.

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«Нелюдимый»: Ученики школы Томска рассказали об однокласснике, притащившем нож

Напомним, ранее в Новом Уренгое возбудили уголовные дела по статьям «Халатность» и «Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности». Расследование продолжается.

Никита Никонов
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