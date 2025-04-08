Толстый пуховик спас школьницу, которую ударил ножом одноклассник в Новом Уренгое

Школьника из Нового Уренгоя (ЯНАО), который с ножом напал на одноклассницу и охранника, отправили в детскую психиатрическую больницу. Об этом пишет SHOT. По данным телеграм-канала, 12-летний мальчик стоит на учёте психиатра год и нападает не первый раз.

Так, в мае учащийся ударил одноклассницу, с которой у него возник конфликт. После этого его поставили на психиатрический учёт. В январе школьник проходил стационарное лечение.

Очевидцы рассказали, что накануне мальчик напал на одноклассницу с ножом, так как она провоцировала и травила его, а перед непосредственно ударом не выпускала из класса. В результате нападения девочка не пострадала — складной нож не смог пробить толстый пуховик. Задержал подростка охранник, при этому мужчина получил порез на шее. Госпитализация ему не потребовалась.