В ЯНАО школьник напал с ножом на одноклассницу и ранил охранника в щёку
В Новом Уренгое возбудили уголовное дело после нападения школьника с ножом
Обложка © СУ СК РФ по ЯНАО
В Новом Уренгое (ЯНАО) ученик в школе напал с ножом на девочку и ранил охранника, который пытался его остановить. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ.
Сотрудники СК работают в школе, где ученик совершил нападение с ножом. Видео © СУ СК РФ по ЯНАО
Мальчик напал со складным ножом на одноклассницу, это увидел охранник и попытался остановить его. В этот момент ребёнок ранил мужчину ножом в щёку. Пострадавшему оказали помощь, госпитализация ему не понадобилась. Как сообщает региональная прокуратура, нападавший состоит на профилактическом учёте.
Уголовные дела возбуждены по статьям «Халатность» и «Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности».
Напомним, ранее в Томске школьник устроил жуткий спектакль с гигантским кухонным ножом прямо на уроке истории. Ученик десятого класса внезапно выхватил внушительное лезвие и принялся угрожать самому себе. Педагогу пришлось успокаивать разбушевавшегося ученика. Одноклассники назвали нелюдимым школьника, устроившего переполох.