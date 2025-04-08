В ЯНАО школьник напал с ножом на одноклассницу и ранил охранника в щёку

В Новом Уренгое (ЯНАО) ученик в школе напал с ножом на девочку и ранил охранника, который пытался его остановить. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ.

Сотрудники СК работают в школе, где ученик совершил нападение с ножом. Видео © СУ СК РФ по ЯНАО

Мальчик напал со складным ножом на одноклассницу, это увидел охранник и попытался остановить его. В этот момент ребёнок ранил мужчину ножом в щёку. Пострадавшему оказали помощь, госпитализация ему не понадобилась. Как сообщает региональная прокуратура, нападавший состоит на профилактическом учёте.