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Регион
8 апреля, 08:26

В ЯНАО школьник напал с ножом на одноклассницу и ранил охранника в щёку

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело после нападения школьника с ножом

Обложка © СУ СК РФ по ЯНАО

Обложка © СУ СК РФ по ЯНАО

В Новом Уренгое (ЯНАО) ученик в школе напал с ножом на девочку и ранил охранника, который пытался его остановить. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ.

Сотрудники СК работают в школе, где ученик совершил нападение с ножом. Видео © СУ СК РФ по ЯНАО

Мальчик напал со складным ножом на одноклассницу, это увидел охранник и попытался остановить его. В этот момент ребёнок ранил мужчину ножом в щёку. Пострадавшему оказали помощь, госпитализация ему не понадобилась. Как сообщает региональная прокуратура, нападавший состоит на профилактическом учёте.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Халатность» и «Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности».

«Нелюдимый»: Ученики школы Томска рассказали об однокласснике, притащившем нож
«Нелюдимый»: Ученики школы Томска рассказали об однокласснике, притащившем нож

Напомним, ранее в Томске школьник устроил жуткий спектакль с гигантским кухонным ножом прямо на уроке истории. Ученик десятого класса внезапно выхватил внушительное лезвие и принялся угрожать самому себе. Педагогу пришлось успокаивать разбушевавшегося ученика. Одноклассники назвали нелюдимым школьника, устроившего переполох.

Никита Никонов
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