В Томске школьник устроил жуткий спектакль с огромным кухонным ножом прямо на уроке истории
Школьник угрожал себе огромным кухонным ножом прямо на уроке в Томске
Школьник угрожал себе огромным кухонным ножом прямо на уроке в Томске. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrinaZ
В Томске школьник устроил жуткий спектакль с гигантским кухонным ножом прямо на уроке истории. Как стало известно Mash Siberia, в стенах школы «Интеграция» десятиклассник внезапно выхватил внушительное лезвие и принялся угрожать самому себе, шокируя окружающих.
В Томске школьник устроил жуткий спектакль с огромным кухонным ножом прямо на уроке истории. Видео © Telegram / Mash Siberia
Педагогу пришлось проявить недюжинное хладнокровие, чтобы уговорить юношу прийти в себя, опустить опасный предмет и покинуть класс. Ученики и сотрудники школы, к счастью, не пострадали.
Теперь этот тревожный случай под пристальным вниманием полиции, которая выясняет все обстоятельства.
А в Тыве ученики задержали извращенца, который проник в школьный туалет и показал девочке свои гениталии. По словам задержанного, школьница якобы увидела всё совершенно случайно.