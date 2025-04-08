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8 апреля, 06:39

В Томске школьник устроил жуткий спектакль с огромным кухонным ножом прямо на уроке истории

Школьник угрожал себе огромным кухонным ножом прямо на уроке в Томске

Школьник угрожал себе огромным кухонным ножом прямо на уроке в Томске. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrinaZ

Школьник угрожал себе огромным кухонным ножом прямо на уроке в Томске. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrinaZ

В Томске школьник устроил жуткий спектакль с гигантским кухонным ножом прямо на уроке истории. Как стало известно Mash Siberia, в стенах школы «Интеграция» десятиклассник внезапно выхватил внушительное лезвие и принялся угрожать самому себе, шокируя окружающих.

В Томске школьник устроил жуткий спектакль с огромным кухонным ножом прямо на уроке истории. Видео © Telegram / Mash Siberia

Педагогу пришлось проявить недюжинное хладнокровие, чтобы уговорить юношу прийти в себя, опустить опасный предмет и покинуть класс. Ученики и сотрудники школы, к счастью, не пострадали.

Теперь этот тревожный случай под пристальным вниманием полиции, которая выясняет все обстоятельства.

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А в Тыве ученики задержали извращенца, который проник в школьный туалет и показал девочке свои гениталии. По словам задержанного, школьница якобы увидела всё совершенно случайно.

Оксана Попова
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