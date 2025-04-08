В Томске школьник устроил жуткий спектакль с гигантским кухонным ножом прямо на уроке истории. Как стало известно Mash Siberia, в стенах школы «Интеграция» десятиклассник внезапно выхватил внушительное лезвие и принялся угрожать самому себе, шокируя окружающих.

В Томске школьник устроил жуткий спектакль с огромным кухонным ножом прямо на уроке истории. Видео © Telegram / Mash Siberia

Педагогу пришлось проявить недюжинное хладнокровие, чтобы уговорить юношу прийти в себя, опустить опасный предмет и покинуть класс. Ученики и сотрудники школы, к счастью, не пострадали.

Теперь этот тревожный случай под пристальным вниманием полиции, которая выясняет все обстоятельства.