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7 апреля, 14:52

В Туве школьники поймали педофила-извращенца, который оголился перед их подругой

Mash Siberia: В Туве школьники задержали извращенца и сдали его полиции

Школьный туалет. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Школьный туалет. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

В Республике Тыва ученики задержали извращенца, который проник в школьный туалет и показал девочке свои гениталии. Об этом пишет Mash Siberia.

Задержанный мужчина. Фото © Telegram / Mash Siberia

Задержанный мужчина. Фото © Telegram / Mash Siberia

По данным телеграм-канала, мужчина зашёл в одну из школ Турана. Там он застал девочку и показал ей свой половой орган. Местные ребята скрутили извращенца и не дали ему скрыться. По словам задержанного, школьница якобы увидела всё совершенно случайно. В пресс-службе регионального СУ СК отметили, что организована процессуальная проверка.

«В настоящее время следователем проводятся мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего, личность мужчины установлена, он доставлен к следователю. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — указано в сообщении СК.

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А ранее Life.ru писал, что в Находке задержали мужчину, который показал девочке у школы свой половой орган. Россиянин подозревается в преступлении против половой неприкосновенности.

Дарья Нарыкова
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