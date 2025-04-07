В Туве школьники поймали педофила-извращенца, который оголился перед их подругой
Mash Siberia: В Туве школьники задержали извращенца и сдали его полиции
Школьный туалет. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
В Республике Тыва ученики задержали извращенца, который проник в школьный туалет и показал девочке свои гениталии. Об этом пишет Mash Siberia.
Задержанный мужчина. Фото © Telegram / Mash Siberia
По данным телеграм-канала, мужчина зашёл в одну из школ Турана. Там он застал девочку и показал ей свой половой орган. Местные ребята скрутили извращенца и не дали ему скрыться. По словам задержанного, школьница якобы увидела всё совершенно случайно. В пресс-службе регионального СУ СК отметили, что организована процессуальная проверка.
«В настоящее время следователем проводятся мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего, личность мужчины установлена, он доставлен к следователю. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — указано в сообщении СК.
А ранее Life.ru писал, что в Находке задержали мужчину, который показал девочке у школы свой половой орган. Россиянин подозревается в преступлении против половой неприкосновенности.