Разрубил топором и затащил в погреб: Жуткие детали убийства девочки из Тумкино 15-летним школьником

В Ульяновской области задержан 15-летний подросток, подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в селе Тумкино, тело которой нашли в погребе. В регионе уже возбудили уголовное дело по факту разбоя с незаконным проникновением в жильё и убийства несовершеннолетнего.

Изначально у следствия были различные версии расправы над школьницей: ревность друга матери, грабёж и нападение пьяного соседа. К вечеру 4 апреля выяснилось, что местный подросток напал на девочку, постучав в дверь. Причины агрессии остаются неизвестными, но у подозреваемого были проблемы с психикой.

Подросток нанёс Владе ножевое ранение, после чего она попыталась спастись, закрыв дверь. Однако убийца разбил её топором, убил девочку и затащил тело в подвал. Задержанный учился в одной школе с жертвой, улики против него есть на месте преступления.

«Он псих. Учился в той же школе. Его следы нашли в доме», — рассказал kp.ru о задержанном источник.

Подростку может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы за разбой и от 8 до 20 лет за убийство. В некоторых случаях возможно и пожизненное заключение.