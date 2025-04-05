Разрубил топором и затащил в погреб: Жуткие детали убийства девочки из Тумкино 15-летним школьником
На убитую под Ульяновском девочку напал 15-летний школьник, пробив дверь топором
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В Ульяновской области задержан 15-летний подросток, подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в селе Тумкино, тело которой нашли в погребе. В регионе уже возбудили уголовное дело по факту разбоя с незаконным проникновением в жильё и убийства несовершеннолетнего.
Изначально у следствия были различные версии расправы над школьницей: ревность друга матери, грабёж и нападение пьяного соседа. К вечеру 4 апреля выяснилось, что местный подросток напал на девочку, постучав в дверь. Причины агрессии остаются неизвестными, но у подозреваемого были проблемы с психикой.
Подросток нанёс Владе ножевое ранение, после чего она попыталась спастись, закрыв дверь. Однако убийца разбил её топором, убил девочку и затащил тело в подвал. Задержанный учился в одной школе с жертвой, улики против него есть на месте преступления.
«Он псих. Учился в той же школе. Его следы нашли в доме», — рассказал kp.ru о задержанном источник.
Подростку может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы за разбой и от 8 до 20 лет за убийство. В некоторых случаях возможно и пожизненное заключение.
Сама девочка воспитывалась в неполной семье: отец проживал в другом городе. При этом на семью не поступало жалоб, они не состояли на учёте в органах опеки. Девочка училась хорошо и не вызывала нареканий ни у учителей, ни у соседей.
Напомним, что о трагедии в Ульяновской области стало известно 4 апреля. Школьница осталась дома одна, пока её мать ночевала у друга. На утро ребёнок перестал отвечать на звонки, а позже тело школьницы обнаружили в погребе. В настоящее время следственные органы продолжают проводить расследование. По подозрению в расправе задержаны два человека.