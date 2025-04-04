Школьнице перерезали горло и скинули её тело в погреб в Ульяновской области

В Ульяновской области произошла трагедия: школьнице перерезали горло и сбросили её тело в погреб. По информации SHOT, всё произошло в селе Тумкино, когда 14-летняя Влада осталась одна дома, так как её мать ушла переночевать к другу.

На следующее утро женщина попыталась связаться с Владой, но та не отвечала на звонки. Тогда она обратилась к знакомой с просьбой проверить, как дела у школьницы. При входе в дом та обнаружила море крови, следы вели к погребу, где находилось безжизненное тело девочки. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники правоохранительных органов, в настоящее время проводится расследование.