Двух мужчин задержали по делу о жестоком убийстве девочки под Ульяновском

В Ульяновской области задержали двух мужчин по делу об убийстве 14-летней девочки. Жителей села Тумкино доставили в следственные органы. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Менее суток потребовалось моим коллегам из уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области и оперативникам отдела полиции «Сенгилеевский», чтобы установить подозреваемых в тяжком преступлении в отношении несовершеннолетней», — написала Волк в Telegram-канале.

Задержанные — местные жители, они уже находятся в руках следствия.