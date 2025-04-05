Двух мужчин задержали по делу о жестоком убийстве девочки под Ульяновском
По делу об убийстве школьницы в селе под Ульяновском задержали двоих мужчин
В Ульяновской области задержали двух мужчин по делу об убийстве 14-летней девочки. Жителей села Тумкино доставили в следственные органы. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Менее суток потребовалось моим коллегам из уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области и оперативникам отдела полиции «Сенгилеевский», чтобы установить подозреваемых в тяжком преступлении в отношении несовершеннолетней», — написала Волк в Telegram-канале.
Задержанные — местные жители, они уже находятся в руках следствия.
Как сообщал Life.ru, девочку убили, перерезав ей горло, и спрятали тело в погребе, когда мать ушла к приятелю на ночь. Тело нашла соседка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства и разбойного нападения.
Life.ru