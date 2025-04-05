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5 апреля, 03:51

Двух мужчин задержали по делу о жестоком убийстве девочки под Ульяновском

По делу об убийстве школьницы в селе под Ульяновском задержали двоих мужчин

В Ульяновской области задержали двух мужчин по делу об убийстве 14-летней девочки. Жителей села Тумкино доставили в следственные органы. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Менее суток потребовалось моим коллегам из уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области и оперативникам отдела полиции «Сенгилеевский», чтобы установить подозреваемых в тяжком преступлении в отношении несовершеннолетней»,написала Волк в Telegram-канале.

Задержанные — местные жители, они уже находятся в руках следствия.

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Как сообщал Life.ru, девочку убили, перерезав ей горло, и спрятали тело в погребе, когда мать ушла к приятелю на ночь. Тело нашла соседка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства и разбойного нападения.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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