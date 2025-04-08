«Нелюдимый»: Ученики школы Томска рассказали об однокласснике, притащившем нож
Mash Siberia: Томского школьника, принёсшего кухонный нож, булят сверстники
Человек с ножом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chingyunsong
Ученики томской школы рассказали об ученике, который притащил в школу нож и стал им размахивать. По словам детей, мальчишка был «фриком и нелюдимым». Об этом пишет телеграм-канал Mash Siberia.
Дети также рассказали, что старшеклассник не раз становился предметом насмешек из-за его бороды, а один раз его даже побили. Конфликт удалось замять без серьёзных последствий.
По словам детей, парень смог незаметно пронести нож в школу, так как на входе не работают рамки. Преподаватели в курсе ситуации со школьником, однако не предпринимают попыток остановить буллинг и насмешки.
Напомним, сегодня в Томске школьник устроил жуткий спектакль с гигантским кухонным ножом прямо на уроке истории. Десятиклассник внезапно выхватил внушительное лезвие и принялся угрожать самому себе. Педагогу пришлось успокаивать разбушевавшегося ученика.